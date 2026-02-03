E’ morto Arrigoni luminare della botanica con il cuore a metà fra Toscana e Sardegna

Pier Virgilio Arrigoni, uno dei nomi più noti nel mondo della botanica, si è spento a 93 anni. La sua morte lascia un vuoto nel settore, dove ha dedicato tutta la vita allo studio delle piante e alla scoperta di specie nuove. Arrigoni, che aveva il cuore diviso tra Toscana e Sardegna, è stato un punto di riferimento per molti giovani ricercatori.

Ponte Buggianese (Pistoia), 3 febbraio 2026 – Pier Virgilio Arrigoni, figura di riferimento per la botanica italiana e internazionale, che ha descritto numerose specie vegetali nuove per la flora italiana, è morto all'età di 93 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall’ Università di Firenze, dove ha insegnato Fitogeografia al Dipartimento di Biologia. Nato a Ponte Buggianese (Pistoia) nel 1932, Arrigoni iniziò la carriera come ispettore forestale in Sardegna, per intraprendere in seguito la carriera accademica all'Università di Firenze, ricoprendo dagli anni Settanta la cattedra di Fitogeografia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ morto Arrigoni, luminare della botanica con il cuore a metà fra Toscana e Sardegna Approfondimenti su Arrigoni Botanica Monica Guerritore e il ricordo del nonno Francesco Pentimalli, luminare della medicina: «Fu l’oncologo che per primo scoprì la correlazione fra infiammazione e tumore» È morto Francesco Gurrieri, luminare dell’architettura Il mondo dell’architettura e dell’accademia si congeda con la scomparsa del professor Francesco Gurrieri, avvenuta a 88 anni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Arrigoni Botanica E’ morto Arrigoni, luminare della botanica con il cuore a metà fra Toscana e SardegnaL’Università di Firenze: Le sue ricerche hanno lasciato una profonda impronta sulla conoscenza botanica di queste due regioni. Aveva 93 anni ... lanazione.it Una scolaresca genzanese del 1916, foto molto bella che ci ha inviato Marco Romani (che ringraziamo per la condivisione!). Come spiega Marco stesso nella foto è presente il nonno Francesco Arrigoni, nato il 18 ottobre del 1909 e morto nel 1981 a 72 anni ( - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.