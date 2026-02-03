E' fra i pianisti italiani più celebri al mondo | Andrea Lucchesini in concerto al Politeama

È uno degli appuntamenti più attesi della stagione 20252026 dell’Associazione Siciliana Amici della Musica il recital che vedrà protagonista Andrea Lucchesini, fra i pianisti italiani più celebri in tutto il mondo, sul palcoscenico del Politeama Garibaldi lunedì 9 febbraio alle ore 20.45. In.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

