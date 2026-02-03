E' fra i pianisti italiani più celebri al mondo | Andrea Lucchesini in concerto al Politeama

Questa sera al Politeama Garibaldi Andrea Lucchesini tiene un concerto molto atteso. Il pianista italiano, noto a livello internazionale, si esibirà alle 20. La sua presenza ha già attirato numerosi appassionati pronti ad ascoltare le sue interpretazioni. È uno degli eventi più importanti della stagione 20252026 dell’Associazione Siciliana Amici della Musica.

Sabato 7 febbraio alle 18, al Palacultura Antonello di Messina, l’Accademia Filarmonica ospita il famoso pianista Andrea Lucchesini.

Siamo orgogliosi di ospitare al Nuovo Teatro Comunale il Maestro Andrea Lucchesini, interprete d’eccezione e nome di punta della scena musicale mondiale. Una serata dedicata alla grande musica, dove la tecnica impeccabile e la sensibilità interpretativa - facebook.com facebook