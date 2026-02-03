E’ cambiato il mondo dei media | la Bbc coprirà i Mondiali da Manchester per risparmiare

La Bbc non invierà più i giornalisti ai Mondiali. La tv pubblica inglese seguirà la competizione dalla sede di Salford, a Manchester, almeno fino ai quarti di finale. La decisione cambia radicalmente il modo di coprire l’evento e riduce i costi, lasciando il campo a immagini e commenti provenienti dalla Gran Bretagna stessa.

La Bbc, la gloriosa tv pubblica inglese, non andrà ai Mondiali. Ovvero: li seguirà dalla sua sede centrale a Salford, nella Greater Manchester, almeno fino ai quarti di finale. Poi – scrive il Times – l’eventualità di prendere uno studio a New York dipenderà dai risultati di Inghilterra e Scozia. Sarà Itv a coprire i Mondiali per la Gran Bretagna dal posto, da uno studio a New York, con il Ponte di Brooklyn e l’isola di Manhattan sullo sfondo. E’ una cartolina del presente massmediatico: nemmeno più i colossi mandano giornalisti e commentatori in giro a seguire gli eventi. O almeno: quando possono, cercano di risparmiarselo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

