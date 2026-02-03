E’ cambiato il mondo dei media | la Bbc coprirà i Mondiali da Manchester per risparmiare

Da ilnapolista.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Bbc non invierà più i giornalisti ai Mondiali. La tv pubblica inglese seguirà la competizione dalla sede di Salford, a Manchester, almeno fino ai quarti di finale. La decisione cambia radicalmente il modo di coprire l’evento e riduce i costi, lasciando il campo a immagini e commenti provenienti dalla Gran Bretagna stessa.

La Bbc, la gloriosa tv pubblica inglese, non andrà ai Mondiali. Ovvero: li seguirà dalla sua sede centrale a Salford, nella Greater Manchester, almeno fino ai quarti di finale. Poi – scrive il Times – l’eventualità di prendere uno studio a New York dipenderà dai risultati di Inghilterra e Scozia. Sarà Itv a coprire i Mondiali per la Gran Bretagna dal posto, da uno studio a New York, con il Ponte di Brooklyn e l’isola di Manhattan sullo sfondo. E’ una cartolina del presente massmediatico: nemmeno più i colossi mandano giornalisti e commentatori in giro a seguire gli eventi. O almeno: quando possono, cercano di risparmiarselo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

e8217 cambiato il mondo dei media la bbc coprir224 i mondiali da manchester per risparmiare

© Ilnapolista.it - E’ cambiato il mondo (dei media): la Bbc coprirà i Mondiali da Manchester, per risparmiare

Approfondimenti su Bbc Mondiali

Infantino accusato dal comitato etico della Fifa per il premio a Trump nel sorteggio dei Mondiali (Bbc)

Il comitato etico della Fifa ha accusato il presidente Gianni Infantino di aver violato le proprie regole, in relazione al premio assegnato a Donald Trump durante il sorteggio dei Mondiali 2026.

Trump, la battaglia contro i media continua: il presidente chiede 10 miliardi al BBC. Ecco perché

Donald Trump ha avviato una causa per diffamazione contro la BBC, chiedendo 10 miliardi di dollari.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bbc Mondiali

Argomenti discussi: Il mondo è cambiato: ora l'Occidente non è più uno solo; Il mondo è cambiato. E noi con lui.; Catania riscopre la New York degli anni Ottanta: l’energia che ha cambiato il mondo arriva al Palazzo della Cultura; Laurie Anderson: Negli Stati Uniti c’è uno strano fascismo seguito da sonnambuli.

e cambiato il mondoIl mondo è cambiato: ora l'Occidente non è più uno soloSono necessarie nuove alleanze che sappiano prendere decisioni anche militari in tempi rapidi ... corriere.it

e cambiato il mondoCome il mondo intero è diventato trumpiano dopo la rielezione di The Donald a presidente USADopo un anno di Donald Trump alla Casa Bianca, il mondo non è più quello di prima. Gli Stati Uniti sono cambiati: sono diventati imperialisti in politica estera e autoritari sul fronte interno. Ma ... fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.