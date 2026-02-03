È ai domiciliari ma nasconde un latitante | i due arrestati a Bologna

I carabinieri di Bologna hanno arrestato due persone, tra cui un 51enne agli arresti domiciliari, per aver nascosto un latitante. Durante un controllo di routine, i militari sono entrati nell’abitazione e hanno scoperto il coinvolgimento dell’uomo nel nascondere un ricercato. Ora entrambi sono in manette.

I carabinieri della stazione Bologna Navile sono andati a casa di un 51enne agli arresti domiciliari, per un mero controllo. Ma lì, nell’appartamento dell’uomo, tunisino e da luglio fermo a casa per spaccio di stupefacenti, hanno trovato anche qualcun altro. Qualcuno che cercavano da settimane, un 19enne originario del Marocco, destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere da cui era fuggito, sempre per reati di droga. L’ospite latitante nascosto nel terrazzino. I militari si erano recati a casa del 51enne per verificare il corretto funzionamento del braccialetto elettronico che gli era stato applicato.🔗 Leggi su Open.online

