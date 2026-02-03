Due novità sul computer L’avvocato di Stasi sgancia la rivelazione bomba

Questa mattina, l’avvocato di Stasi ha fatto una rivelazione che potrebbe cambiare le carte in tavola. Durante un’udienza, ha annunciato due novità sul computer che potrebbero avere un peso decisivo nel caso. La procura sta ancora valutando i nuovi elementi, mentre l’interesse pubblico rimane alto. Il processo si avvicina a un momento cruciale.

Il caso di Garlasco è sempre al centro dell’attenzione mediatica mentre l’inchiesta vive una fase delicata, segnata da nuovi accertamenti tecnici e da un clima di attesa per le prossime decisioni della procura. Un’indagine che, a distanza di anni, continua a dividere e a sollevare interrogativi, soprattutto sul piano probatorio. A riaccendere il confronto sono stati gli interventi di avvocati e consulenti andati in onda nella giornata di oggi in televisione, con posizioni diverse ma accomunate da un punto fermo: molte domande restano ancora senza risposta. Nel corso della puntata odierna di Storie Italiane è intervenuto l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, che ha aperto il suo intervento soffermandosi sul tema del movente, mai chiarito in modo definitivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

