due esplosioni distruggono bancomat nel nord barese ladri in fuga

Due esplosioni hanno distrutto questa mattina presto il bancomat della filiale della Banca popolare di Bari a Margherita di Savoia, nel nord Barese. Un gruppo di almeno tre persone ha fatto saltare il bancomat poco prima delle 4, poi sono scappate a piedi lasciando il luogo in fretta. La scena è stata scoperta da alcuni residenti che hanno chiamato le forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Il bancomat della filiale della Banca popolare di Bari di Margherita di Savoia, nel nord Barese, è stato fatto esplodere intorno alle 4 del mattino di oggi da un gruppo di almeno tre persone che avrebbe agito a volto coperto. Le indagini dei carabinieri Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, i tre sarebbero arrivati sul posto a bordo di un'auto scura e dopo aver posizionato e fatto esplodere in rapida successione due marmotte, avrebbero preso il denaro contenuto all'interno della cassetta di sicurezza, da quantificare, per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. La deflagrazione ha provocato danni all'immobile in cui si trova l'istituto di credito, in via Africa Orientale, ma non pericoli per la stabilità della struttura. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Nella notte a Sant’Agata dei Goti, due esplosioni hanno interessato un istituto bancario, presumibilmente causate da ladri intenti a far saltare il bancomat.

Nella notte nel Barese si sono registrati due tentativi di assalto ai bancomat, con un colpo andato a segno e l’altro fallito.

