Droni abbordaggi e pretese Così l’Iran vuole sabotare i negoziati

L’Iran torna a mettere pressione sui negoziati con azioni di forza. Dopo aver inviato un drone contro la portaerei americana Lincoln, il paese minaccia di abbordare una petroliera battente bandiera deg. La tensione cresce mentre le diplomazie cercano di trovare una soluzione, ma le mosse sul campo aumentano il rischio di un’escalation.

Prima la fuga diplomatica, poi la pressione militare con un drone contro la portaerei Lincoln e con la minaccia di sequestrare una petroliera. La Casa Bianca conferma l’incontro diplomatico. Ma ormai sono ammesse solto due conclusioni: o un accordo o la guerra Prima la fuga diplomatica, poi la pressione militare con un drone mandato contro la portaerei americana Lincoln e con una minaccia di abbordaggio contro una petroliera battente bandiera degli Stati Uniti. La Repubblica islamica dell’Iran ha trascorso la giornata di ieri a mandare segnali per dimostrare di voler gestire i negoziati con gli Stati Uniti secondo le proprie regole e mettendo in chiaro di non avere fretta di raggiungere un accordo con Washington su nessuno dei temi posti dall’Amministrazione Trump per evitare una guerra: rinuncia al programma nucleare, limitazione del programma missilistico, chiusura dei finanziamenti ai gruppi armati in medio oriente, fine della repressione interna. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

