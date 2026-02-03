Dramma sulla provinciale | scontro tra Jeep e compattatore muore una 41enne

Un incidente grave si è verificato questa mattina sulla strada provinciale 360, tra Casarano e Taurisano. Una Jeep e un compattatore si sono scontrati, provocando la morte di una donna di 41 anni. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre le forze dell’ordine hanno ricostruito la dinamica.

Lo scontro fatale è avveuto sulla Casarano-Taurisano, nel territorio di Ugento, nel tratto fra un deposito aziendale e un distributore di carburanti. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale UGENTO - Un grave incidente stradale si è consumato nelle ultime ore lungo la strada provinciale 360, nel tratto che collega Casarano a Taurisano. Il bilancio è tragico: a perdere la vita è stata Luisa Valiani, di 41 anni, operatrice socio sanitaria originaria di Aradeo, madre di quattro figli, rimasta coinvolta in un violento scontro con un mezzo pesante.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su UGENTO Provinciale Dramma sulla provinciale: scontro tra Jeep e compattatore, muore una 42enne Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale 360 tra Casarano e Taurisano. Drammatico scontro frontale sulla provinciale: due persone ferite gravemente. Lo schianto tra un furgone ed un Jeep nella zona di Pico La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su UGENTO Provinciale Argomenti discussi: Incidente mortale sulla strada provinciale 156: perde la vita un 29enne; Uomo resta incastrato sotto un trattore dopo il tamponamento: in codice rosso; Fasano, scena da film sulla provinciale: macchina trafitta dal guard rail, illeso il conducente; Superstrada Sora-Ferentino, scontro tra una Bmw e una minicar all'altezza di Casamari: è grave uno dei feriti. Dramma sulla provinciale: scontro tra Jeep e compattatore, muore una 42enneLo scontro fatale è avveuto sulla Casarano-Taurisano, nel territorio di Ugento, nel tratto fra un deposito aziendale e un distributore di carburanti. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari d ... lecceprima.it Scontro tra tre auto sulla provinciale a Daverio, traffico in tiltL'incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino lungo la SP17. Una delle vetture è finita contro un muretto a lato della carreggiata: non si registrano feriti ... varesenews.it Drammatico incidente nel Casertano, morti due uomini di trent’anni L’auto è finita in un dirupo lungo la Strada Provinciale 336 tra Castel Morrone a Limatola - facebook.com facebook Dramma a Precenicco: un uomo di 59 anni perde la vita dopo essere stato travolto da un’auto lungo la provinciale 56. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.