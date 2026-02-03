Draghi sa come cambiare l' Europa In peggio

Mario Draghi torna a parlare dell’Europa, ma questa volta le sue parole non convincono. Durante una conferenza a Lovanio, ha criticato l’ordine globale e l’Unione Europea come se fosse un osservatore esterno, senza proporre soluzioni concrete. Le sue parole hanno suscitato reazioni contrastanti, con molti che si chiedono se le sue critiche siano utili o solo polemiche. Intanto, il suo intervento fa discutere anche tra gli esperti, che valutano i commenti come più provocazioni che analisi.

Il laureato honoris causa a Lovanio pontifica sui mali dell’ordine globale e dell’Ue (come se lui fosse stato un passante). La cura: fare del Continente una federazione. Ma la prova che ciò funzionerebbe è l’euro. Con l’Europa ragionano come con il comunismo e con il vaccino Covid: se non funziona, è perché ce ne vuole di più. È questo il senso dell’ennesima prolusione di Mario Draghi, stavolta ospite dell’Università di Lovanio, che ieri gli ha conferito la laurea honoris causa. Dal Belgio, l’ex presidente del Consiglio ha diagnosticato i mali dell’Unione e descritto la fine del «defunto» ordine internazionale, suggerendo poi la panacea. 🔗 Leggi su Laverita.info

