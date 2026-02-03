Draghi sa come cambiare l' Europa In peggio

Mario Draghi torna a parlare dell’Europa, ma questa volta le sue parole non convincono. Durante una conferenza a Lovanio, ha criticato l’ordine globale e l’Unione Europea come se fosse un osservatore esterno, senza proporre soluzioni concrete. Le sue parole hanno suscitato reazioni contrastanti, con molti che si chiedono se le sue critiche siano utili o solo polemiche. Intanto, il suo intervento fa discutere anche tra gli esperti, che valutano i commenti come più provocazioni che analisi.

Il laureato honoris causa a Lovanio pontifica sui mali dell’ordine globale e dell’Ue (come se lui fosse stato un passante). La cura: fare del Continente una federazione. Ma la prova che ciò funzionerebbe è l’euro. Con l’Europa ragionano come con il comunismo e con il vaccino Covid: se non funziona, è perché ce ne vuole di più. È questo il senso dell’ennesima prolusione di Mario Draghi, stavolta ospite dell’Università di Lovanio, che ieri gli ha conferito la laurea honoris causa. Dal Belgio, l’ex presidente del Consiglio ha diagnosticato i mali dell’Unione e descritto la fine del «defunto» ordine internazionale, suggerendo poi la panacea. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Draghi sa come cambiare l'Europa. In peggio Approfondimenti su Draghi Europa AI, il vero bersaglio di Draghi è l’Europa che non sa decidere Draghi avverte: “Senza IA l’Europa affonda. USA e Cina avanti, Il Vecchio Continente deve cambiare ora” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Draghi Europa Mario Draghi alla Ue: «Evaporata l’illusione di un’Europa che conta, marginale da Gaza a Kiev. È ora di cambiare»L’ex premier interviene al Meeting di Rimini: debito comune per grandi progetti Ue come la difesa. «Siamo stati spinti dagli Usa ad aumentare la spesa militare, una decisione che forse avremmo ... milanofinanza.it L’Europa raccolga la sfida del cambiamento indicata ancora una volta da Mario Draghi. In un mondo che cambia rapidamente occorre avviare quanto prima quelle riforme di cui l’Unione ha assoluto bisogno per essere più competitiva e più forte, per contare d x.com Michele Sodano. . Era già tutto previsto. Esattamente quattro anni fa, ai microfoni della CNBC, mentre in Parlamento la quasi totalità di Deputati e Senatori era disposta a votare qualunque Presidente della Repubblica, da Draghi a Berlusconi, pur di non tornar - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.