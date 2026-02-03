Draghi Federare l’Europa

Mario Draghi torna a parlare di unità europea e lo fa con un messaggio chiaro. Durante la cerimonia all’Università di Lovanio, il ex presidente della Bce ha detto che l’Europa deve unirsi di più per essere una vera potenza. Ha sottolineato che, tra Stati Uniti e Cina, gli europei sono gli unici a poter decidere di rafforzarsi e diventare più forti. Le sue parole sono un invito a federare il continente e a uscire da divisioni che, secondo lui, non fanno bene.

Giacomin Mario Draghi ha (ri)suonato la sveglia all' Europa. "Tra tutti coloro che oggi si trovano stretti tra Stati Uniti e Cina, solo gli europei hanno l'opzione di diventare essi stessi una vera potenza – ha scandito parlando all'Università di Lovanio, nelle Fiandre, ricevendo una laurea honoris causa –. Solo gli europei hanno l'opzione di diventare una vera potenza autonoma. Dobbiamo quindi decidere: restare semplicemente un grande mercato, soggetto alle priorità altrui? Oppure compiere i passi necessari per diventare una potenza?". La via è quella della federazione. "Mettere insieme piccoli Paesi non produce automaticamente un blocco potente.

