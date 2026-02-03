Mario Draghi torna a parlare di politica, ma questa volta si concentra sulla mancanza di un esercito europeo. In un’intervista, il ex presidente del Consiglio ha spiegato che il cammino verso una vera federazione non sarà facile né diretto. Non tutti i paesi aderiranno subito a ogni proposta, ammette, ma ogni passo deve puntare a rafforzare l’unità, non a indebolirla. La sfida resta quella di costruire un’Europa più coesa e autonoma, anche senza un esercito comune.

«Il percorso non sarà lineare. Non tutti aderiranno subito a ogni iniziativa, ma ogni passo deve restare ancorato all’obiettivo: non una cooperazione più debole, bensì una vera federazione. Alcuni potrebbero illudersi che il mondo non sia cambiato o che la geografia li protegga. Ma siamo tutti vulnerabili, che lo riconosciamo o meno. Le vecchie divisioni sono state superate da una minaccia comune. Tuttavia, la minaccia da sola non basta. Ciò che è iniziato nella paura deve proseguire nella speranza. Agendo insieme, riscopriremo il nostro orgoglio, la fiducia in noi stessi e la fede nel nostro futuro. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Draghi è il solo che parli di politica, ma non ha un esercito. Come l’Ue

Approfondimenti su Draghi Ue

Secondo Fontana, l'Unione Europea affronta notevoli difficoltà nel raggiungere una piena integrazione politica, militare e estera.

Mario Draghi ha ricevuto il Premio Carlo Magno, un riconoscimento che mette in luce il ruolo dell'Europa in un contesto di crescenti sfide.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon

Ultime notizie su Draghi Ue

Argomenti discussi: Vecchie consapevolezze Draghi è il solo che parli di politica, ma non ha un esercito. Come l’Ue; Draghi: L’Europa rischia di diventare subordinata, divisa e deindustrializzata. Gli Usa cercano la frammentazione della Ue; Draghi: L'ordine globale è defunto. E sferza l'Europa: Rischia di venire sottomessa, divisa e deindustrializzata: serve un federalismo pragmatico; Draghi a Leuven: Europa rischia di diventare subordinata divisa e deindustrializzata.

Draghi e Letta, spinta al Consiglio europeo: Il passo avanti deve essere politicoIl 12 febbraio i due autori dei report per far ripartire l’Unione di fronte ai leader comunitari. Ma le necessità nazionali frenano ogni azione ... repubblica.it

Draghi scuote l’Europa: L’ordine globale è finito, servono gli Stati Uniti d’EuropaNuova esortazione di Mario Draghi all'Europa: questa volta l'ex governatore di Bankitalia, ex presidente della Bce ed ex premier parla da Lovanio, in Belgio ricevendo la laurea honoris causa. Pungola, ... tg.la7.it

Le parole di #Draghi indicano una direzione chiara. In un mondo che cambia, l’Europa o sceglie di contare, o sarà costretta a subire. L’Europa abbia una sola voce e una sola politica. - facebook.com facebook