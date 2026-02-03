Can Yaman arriva a Sanremo 2026 e sorprende tutti con una battuta: “Dovrei venire con la mia spada”. L’attore turco si presenta in Riviera per condurre la prima serata del Festival, in programma il 24 febbraio, affiancato da Laura Pausini e Carlo Conti. Conti, inaspettatamente, lo accoglie travestito da Sandokan, creando subito un sorriso tra il pubblico e i presenti.

Dall’isola di Mompracem alla Riviera ligure: Can Yaman sbarca a “Sanremo 2026”. L’attore turco sarà il co-conduttore della prima serata del Festival martedì 24 febbraio, affiancherà Laura Pausini e Carlo Conti. Proprio il direttore artistico in un post pubblicato sul suo profilo Instagram aveva lanciato un importante indizio con un fotomontaggio dove appariva vestito da “Sandokan” e un breve messaggio “Co-co”. L’ufficialità è arrivata poche ore dopo, prima con una nota stampa e poi al Tg1 delle 20: “C’è una sfida lì con CarloCan, vediamo dovrei venire con la mia spada. Sono molto contento perché so che è molto importante per gli italiani, qualsiasi cosa che mi avvicina alla cultura italiana mi fa felice”, le prime parole di Yaman che si aggiunge alla lista dei conduttori, con la presenza di Achille Lauro prevista nella seconda serata in onda martedì 25 febbraio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dovrei venire con la mia spada”: Can Yaman sbarca a Sanremo 2026 e Carlo Conti lo accoglie travestito da Sandokan

Can Yaman sarà il co-conduttore di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti.

