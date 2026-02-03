Doveva starle lontano si avvicina all’ex moglie | arrestato 60enne ad Asso

Un uomo di 60 anni ad Asso è stato arrestato dopo aver violato le disposizioni del giudice e avvicinato l’ex moglie, nonostante dovesse starle lontano. La vicenda si è conclusa con il suo trasferimento in carcere.

Doveva starle lontano, ma ha ignorato le disposizioni imposte dal giudice. Per questo un uomo di 60 anni, residente ad Asso, è stato arrestato e portato in carcere.Nella giornata del 31 gennaio, i carabinieri della Stazione di Asso hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in.🔗 Leggi su Quicomo.it

Un uomo di 60 anni è stato arrestato ad Asso dopo aver più volte tentato di avvicinare la ex moglie, nonostante il provvedimento del tribunale che gli aveva vietato di avvicinarsi a lei.

