Doveva starle lontano si avvicina all’ex moglie | arrestato 60enne ad Asso
Un uomo di 60 anni ad Asso è stato arrestato dopo aver violato le disposizioni del giudice e avvicinato l’ex moglie, nonostante dovesse starle lontano. La vicenda si è conclusa con il suo trasferimento in carcere.
