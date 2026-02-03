Questa mattina a Ostrava si svolge una gara molto attesa nel salto in lungo. Mattia Furlani scende in pista per affrontare il suo avversario, Miltiadis Tentoglou, nella terza tappa stagionale del World Indoor Tour 2026 di atletica. Chi avrà la meglio? La competizione si può seguire in diretta in tv e streaming.

Tutto pronto a Ostrava per il confronto diretto tra i fenomeni del salto in lungo Mattia Furlani e Miltiadis Tentoglou in occasione della terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. La località ceca ospita il primo meeting europeo del massimo circuito internazionale al coperto, dopo i due appuntamenti oltreoceano andati in scena a Boston e New York. Sulla pedana dell’Ostrava’s Atletická Hala si preannuncia una sfida stellare tra il campione mondiale (outdoor e in sala) in carica ed il bi-campione olimpico, che si affrontano per la prima volta nel 2026 in un antipasto della finale iridata prevista in Polonia il 22 marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Mattia Furlani oggi, Meeting Ostrava 2026: orario, programma, streaming

Mattia Furlani vince con 8,33 il meeting indoor di Parigi e stabilisce il miglior salto dell’anno. Nadia Battocletti si conferma campionessa al Campaccio Anna Bigarello - facebook.com facebook

Kelly Doualla pronta per il debutto! 60 metri contro grandi stelle, ci sarà anche Mattia Furlani: scelti data e meeting - x.com