Dorme in tenda nel bosco con armi e droga | scovato con il drone e la telecamera termica

La polizia ha catturato un giovane marocchino di 24 anni che dormiva in tenda nel bosco, circondato da armi e droga. Gli agenti lo hanno sorpreso con un drone e una telecamera termica, intervenendo nella campagna di Corciano.

Un giovane marocchino di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella campagna di Corciano. Il giovane è stato rintracciato con l’ausilio di un drone e della telecamera termica, all’interno di una tenda da campeggio, posizionata in un boschetto nel territorio comunale corcianese. Le forze dell’ordine si sono messe sulle tracce del giovane a seguito della segnalazione di alcuni focolai che si accendevano la notte nella zona dove aveva posizionato la tenda. Essendo una zona impervia è stato effettuato un controllo con il drone in uso alle forze di polizia e con la telecamera termica è stato appurato che una persona vivesse nel bosco.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

