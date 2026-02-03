Dorisinvestimenti solo in titoli stato

Banca Mediolanum ha deciso di non partecipare al Fondo Nazionale Strategico Italiano, promosso dal Ministero dell’Economia e gestito da Cassa Depositi e Prestiti. L’istituto preferisce concentrarsi sugli investimenti in titoli di Stato, evitando di entrare nel fondo che mira a sostenere settori strategici del Paese. La decisione arriva a pochi giorni dalla presentazione ufficiale del fondo, senza grandi sorprese per chi segue da vicino il mercato.

22.30 Banca Mediolanum non entrerà nel Fondo Nazionale Strategico Italiano (FNSI) promosso dal Mef e gestito da Cassa Depositi e Prestiti. "Non entreremo, non perché non crediamo nell'operazione, ma perché la tesoreria di Banca Mediolanum ha come mandato di investire in titoli stato" la liquidità rimanente dopo aver effettuato prestiti alla clientela. Lo ha spiegato l'AD Massimo Doris: "In pratica non partecipiamo perché non è nelle nostre linee di condotta".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La decisione della Banca centrale europea di mantenere invariati i tassi di interesse avrà ripercussioni su mutui, prestiti, mercati azionari e titoli di Stato.

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha registrato un leggero aumento, attestandosi a 70 punti base.

