Dopo il corteo per Askatasuna arriva la stretta sicurezza | come prevedibile si ridurrà per tutti la libertà di manifestazione

Dopo il corteo per Askatasuna, le autorità aumentano i controlli e limitano le manifestazioni. Come previsto, la libertà di protestare si riduce, e le restrizioni si fanno più stringenti. La decisione arriva dopo i fatti di Torino, che hanno portato a una stretta sulla sicurezza e a una minore possibilità di manifestare liberamente.

E ora, come prevedibile, dopo gli esecrabili fatti di Torino, arriva la stretta sicurezza, ovvero la riduzione degli spazi di libertà di manifestazione a nocumento di tutti. Come già avevamo sottolineato, l'aggressione oscena ai due poliziotti da parte degli infiltrati serviva anche a questo: non solo a legittimare una risposta violenza delle forze dell'ordine, ma anche a dare un giro di vite alla libertà di manifestare, utilizzando l'increscioso episodio di Torino come alibi per attuare la preordinata scelta di ridurre la libertà di manifestare. Nulla di nuovo sotto il sole: si tratta di uno degli esiti più scontati della ben nota strategia della tensione, una costante della storia italiana della seconda metà del Novecento.

