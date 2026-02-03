dopo il caso don samuele lo psicologo in parrocchia

Dopo il caso di don Samuele Marelli, la parrocchia ha deciso di intervenire subito. È arrivato uno psicologo di comunità per aiutare a superare il trauma e cercare di riprendere il cammino dopo le accuse di violenza sessuale aggravata con minori che hanno sconvolto la comunità.

Dopo il caso di don Samuele Marelli, la parrocchia ha deciso di correre ai ripari per superare il trauma relativo al responsabile della pastorale giovanile accusato di presunta violenza sessuale aggravata con minori: arriva lo psicologo di comunità. Ed è un big: la comunità pastorale ha scelto di mettersi nelle mani di Davide Boniforti, docente all'Università Cattolica di Milano. La decisione è stata comunicata dalla stessa comunità pastorale: "Origini, ragioni, obiettivi e significato dell'iniziativa sono dovuti al gruppo di lavoro che ha avviato questa fase già nei mesi scorsi, e che ha visto la partecipazione di alcuni laici e di don Francesco Scanziani e don Paolo Sangalli.

