Donna ferita a fucilate dal marito | ascoltata dai pm in ospedale

Questa mattina, Giulia De Luca è stata ascoltata dai pm nell’ospedale dove si trova ricoverata. La donna di 46 anni è stata ferita ieri con un fucile dal marito e ora le sue condizioni sembrano migliorare, anche se i medici non hanno ancora dato una prognosi definitiva. La vicenda ha scosso la comunità e le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire quanto accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Giulia De Luca, la donna di 46 anni ferita gravemente ieri con un fucile dal marito, sta meglio anche se la sua prognosi resta riservata. E’ stata ascoltata in tarda mattinata in ospedale dal pm ma nulla, al momento, è trapelato su quanto riferito dalla vittima. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Benevento retta dal procuratore facente funzione Gianfranco Scarfò, intanto continuano. Nuovi sopralluoghi sono stati effettuati alla contrada “Femmina Arsa” di Paduli, al confine con S. Arcangelo Trimonte, dove ieri è avvenuto il ferimento della donna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Donna ferita a fucilate dal marito: ascoltata dai pm in ospedale Approfondimenti su Giulia De Luca Migliorano le condizioni della donna ferita a fucilate dal marito a Paduli, nel Sannio La donna di 45 anni ferita dal marito a Paduli sta meglio. Ferita dal marito con un’arma da fuoco, grave una donna all’ospedale San Pio Un uomo di 38 anni ha sparato alla moglie all’interno della loro casa. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Giulia De Luca Argomenti discussi: Ferita gravemente a fucilate dal marito nel Beneventano: operata d’urgenza. Si stavano separando; Operata donna ferita a fucilate dal marito, funzionalità arto sono salve. Resta riservata la prognosi.; Spara alla moglie con un fucile: grave donna di 45 anni in provincia di Benevento; Benevento, fucilate alla moglie da cui si sta separando: guardia giurata in manette, grave la donna. Migliorano le condizioni della donna ferita a fucilate dal marito a Paduli, nel SannioIn lieve miglioramento la donna di 45 anni ferita a fucilate dal marito a Paduli, in provincia di Benevento. L’uomo arrestato per tentato femminicidio aggravato. fanpage.it Donna ferita a fucilate dal marito: bollettino medico, sta meglioMigliorano le condizioni cliniche di Giulia De Luca, la donna di 46 anni ferita gravemente ieri dal marito a Paduli. (ANSA) ... ansa.it In lieve miglioramento la donna di 45 anni ferita a fucilate dal marito a Paduli, in provincia di Benevento. L’uomo arrestato per tentato femminicidio aggravato - facebook.com facebook Resta riservata la prognosi Giulia De Luca, la donna di 46 anni ferita gravemente ieri dal marito da cui si stava separando con alcuni colpi di fucile (forse tre) a Paduli (in provincia di Benevento). La donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico al x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.