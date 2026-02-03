Una donna di Reggio Emilia ha deciso di regalare i suoi capelli a alcuni giovani sopravvissuti alla tragedia di Crans Montana. Ha fatto il gesto dopo un mese dalla sciagura, per portare un messaggio di speranza. La professoressa ha spiegato che voleva aiutare i ragazzi a sentirsi un po’ meno soli, donando parte di sé in modo simbolico.

Durante un mese dalla tragedia di Crans Montana, una professoressa di Reggio Emilia ha donato i suoi capelli a giovani sopravvissuti dell’episodio, in un gesto simbolico di solidarietà. Si tratta di Marilena Soncini, ex docente di storia della moda all’Istituto Chierici, che ha insegnato per quarant’anni a molte generazioni di studenti. Il suo atto di devozione è legato a una campagna internazionale di donazione di capelli per realizzare parrucche a favore dei feriti dell’eccidio svizzero, dove 41 persone sono rimaste uccise e centinaia sono andate in ospedale con ustioni al cuoio capelluto. La parrucche saranno offerte ai giovani sopravvissuti, per aiutarli a recuperare una parte della loro identità fisica dopo il trauma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Donna dona capelli a giovani Crans Montana: “Voglio dare speranza” – Video

Approfondimenti su Crans Montana Speranza

Barbara Batazzi, parrucchiera di Monterchi, ha deciso di donare i suoi capelli ai giovani superstiti di Crans-Montana, dimostrando come anche un piccolo gesto possa avere un grande significato.

A Como, è possibile partecipare a un’iniziativa solidale nata in Svizzera, che offre un taglio e piega gratuiti in cambio della donazione dei capelli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Crans Montana Speranza

Argomenti discussi: Dona 30 centimetri di capelli agli ustionati; La solidarietà dei capelli. Taglio e piega gratis a chi li dona ai feriti di Crans-Montana; Crans Montana, a Como taglio e piega gratis per chi dona i capelli: ecco come fare; Capelli e make-up: tutti i nuovi look della primavera-estate.

L'argilla Ghassoul è il segreto delle donne marocchine per capelli sani e lucidiSi utilizza come impacco purificante o come sostituto dello shampoo, detergendo i capelli in profondità e lasciandoli voluminosi, brillanti e in salute ... vogue.it

Gwyneth Paltrow e il suo segreto anti-age per capelli sempre lucenti? Un rituale di head spa giapponeseLa beauty guru di Hollywood svela il trattamento che le ragala capelli lucenti, corposi, ma anche un prezioso relax olistico: il rituale di head spa orientale ... iodonna.it

Cagliari, summit in Prefettura: «Crans-Montana, ora più controlli nei locali» x.com

Mentre l’Italia attende ancora gli atti e risposte concrete dalla procura di Sion, le omissioni della prima fase delle indagini sul rogo di Crans Montana, dove 41 persone sono morte e altre 116 sono rimaste ferite, continuano a condizionare l’inchiesta. A cominci - facebook.com facebook