La Fondazione Graziella - Angelo Gori ha donato 15.000 euro all’ospedale San Donato di Arezzo. Il contributo servirà a migliorare i servizi e le attività del presidio sanitario, sempre più impegnato a rispondere alle esigenze della comunità. Un gesto che sottolinea ancora una volta l’attenzione della fondazione verso il territorio e i suoi bisogni.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – Quindicimila euro in dono all’ospedale San Donato di Arezzo. Il gesto solidale è stato concretizzato dalla Fondazione Graziella - Angelo Gori che ha confermato la propria attenzione verso i bisogni sociali e sanitari del territorio, sostenendo concretamente il presidio ospedaliero cittadino con un significativo contributo destinato al miglioramento di servizi e attività a favore della comunità. La donazione è avvenuta nel corso di un incontro che ha evidenziato il valore della sinergia tra enti pubblici, mondo sanitario e realtà del territorio. L’importanza e l’apprezzamento dell’iniziativa, infatti, sono stati testimoniati dalle presenze di Eugenio Giani (presidente della Regione Toscana), di Monia Monni (assessore regionale a Sanità e Politiche Sociali), di Stefania Saccardi (presidente del Consiglio Regionale della Toscana), di monsignor Andrea Migliavacca (vescovo della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro) e del dottor Raffaele Scala (direttore dell’UOC Pneumologia dell’ospedale San Donato). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donazione all’ospedale San Donato dalla Fondazione Graziella - Angelo Gori

Approfondimenti su San Donato Ospedale

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su San Donato Ospedale

Argomenti discussi: Nuovo gesto di solidarietà per la Radiologia di Orbetello; La solidarietà dell'associazione Sorrisi all’Orizzonte non si ferma: donazione per il reparto di angiologia; Mappe e pergamene del 1200: il regalo di un privato restituisce la storia ai cittadini di Chieri; Il rinnovato appello a inizio mese del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano.

Un anno di esami garantiti grazie alle fatine: nuova donazione all'ospedaleLa donazione ha un valore complessivo di oltre novemila euro e comprende non solo i kit che garantiscono il fabbisogno di un anno di esami, ma anche la manutenzione dello strumento diagnostico, ... corrieredimaremma.it

Donatori di sangue, solidarietà all'Ospedale San Carlo con il coro «Amici della Nave» dopo l'incendio a San VittoreSi è svolta nella Sala Conferenze dell’Ospedale San Carlo la tradizionale Festa di Natale dell’Associazione Dosca - Donatori del Sangue dell’Ospedale San Carlo, un appuntamento che ogni anno riunisce ... milano.corriere.it

Tenuta San Donato - facebook.com facebook

La protesta dei cittadini di San Donato Milanese, assediati dalla droga e dalla delinquenza FOTO e VIDEO x.com