Donald Trump annuncia un accordo commerciale con l’India

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il raggiungimento di un accordo commerciale con l’India. L’annuncio arriva dopo mesi di tensioni tra le due nazioni, le prime e le quinte economie al mondo. Trump ha detto che l’intesa porterà benefici a entrambe le parti e rafforzerà i legami economici. La notizia ha suscitato reazioni diverse, con alcuni analisti che vedono un passo importante e altri che attendono dettagli più concreti. Ora si attende che i negoziati si concretizzino in accordi ufficiali.

Il 2 febbraio il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un accordo commerciale con l'India, dopo mesi di tensioni tra la prima e la quinta economia mondiale. Il presidente statunitense ha precisato che i dazi doganali sui prodotti indiani, attualmente compresi tra il 25 e il 50 per cento, scenderanno al 18 per cento. Ha assicurato che questa tregua commerciale, che mette fine a mesi di tensioni bilaterali, entrerà in vigore "immediatamente" e ha aggiunto che "le ottime relazioni con l'India non potranno che rafforzarsi nel tempo". "Ringrazio il presidente Trump, a nome di 1,4 miliardi di indiani, per questo meraviglioso annuncio", ha dichiarato Modi sul social network X.

