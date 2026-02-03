Domeniche per il futuro Il premio Panettone d’Oro al collettivo di giovani aresini

La giuria ha premiato il collettivo “Domeniche per il futuro” di Arese con il Panettone d’Oro. La motivazione è chiara: coinvolgere i giovani sui temi della sostenibilità, del riuso e della responsabilità collettiva. La cerimonia si è svolta il 31 gennaio, e tra le associazioni premiate c’è anche questa realtà che lavora per sensibilizzare le nuove generazioni.

Coinvolge le giovani generazioni sui temi della sostenibilità ambientale, del riuso e della responsabilità collettiva: con questa motivazione il collettivo “ Domeniche per il futuro “ di Arese è tra le associazioni che lo scorso 31 gennaio hanno ricevuto la benemerenza “ Panettone d’Oro – Premio alla Virtù Civica“. Giunto alla XXVI edizione è un riconoscimento a chi pratica il civismo nella vita di tutti i giorni: sul palcoscenico del teatro Franco Parenti, a ritirare il premio, c’erano anche le ragazze del collettivo aresino fondato nel novembre 2022 da Leda Monti, Marta Maggioni e Irene Bisceglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

