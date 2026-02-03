Docente si appoggia al parapetto di una scuola cade e fa un volo di 2 metri e mezzo C’è responsabilità erariale del Dirigente?

La Procura Regionale ha citato in giudizio un Dirigente Scolastico per un incidente avvenuto in una scuola. La docente si è appoggiata al parapetto, ha perso l’equilibrio e è caduta da circa 2 metri e mezzo di altezza. Ora si apre un dibattito sulla responsabilità erariale del dirigente, che potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni causati all’insegnante durante l’orario di lavoro.

Con atto di citazione la Procura Regionale ha convenuto in giudizio un Dirigente Scolastico davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, per sentirlo condannare per dei danni subiti da una docente a causa di un infortunio accorso sul lavoro.

