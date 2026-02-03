La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha detto che bisogna riprendersi Tolkien. La frase ha fatto scattare qualche reazione tra i politici di destra, che l’hanno presa come una provocazione. Schlein ha parlato di un senso di inferiorità della sinistra, lasciando intendere che bisogna recuperare fiducia e identità. La battuta ha acceso un po’ di discussione sui social e nelle discussioni politiche.

Lo ha detto Elly Schlein parlando di un certo complesso di inferiorità della sinistra, e provocando un po' di dibattito a destra Domenica durante un comizio a Milano la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha parlato di un certo senso si inferiorità del suo partito nei confronti degli altri partiti, specialmente verso quelli di destra. Come esempio di questo senso di inferiorità ha citato lo scrittore inglese J.R.R. Tolkien, che la destra ha reso un po’ un proprio simbolo culturale, malgrado Tolkien non fosse certo di destra, né lo sono la stragrande maggioranza dei fan delle sue opere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Elly Schlein ha lanciato un messaggio chiaro: “Dobbiamo riprenderci Tolkien”.

