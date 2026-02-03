Dl elezioni | Sensi ' oggi si discute emendamento Madia vediamo se la destra ci starà'

Oggi alla Camera si discute l'emendamento Madia che riguarda il voto dei fuori sede. Sensi, uno dei deputati, ha detto che aspetta di vedere se la destra ci starà. La discussione si concentra su questa proposta, ma ancora non si sa come finirà. La giornata si prospetta importante per le prossime elezioni.

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Oggi alla Camera si discute l'emendamento Madia per il voto ai fuori sede. Si vedrà oggi se su questo diritto la destra ci starà o se c'è tempo per i diritti, domani, dopo, mai". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi. Torino, i poliziotti aggrediti: "Escalation di violenza". Il grazie al collega: "Mi ha salvato la vita" Valditara non fa sconti ai ribelli: “Maturità? Chi farà scena muta è fuori” GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il governo ha dichiarato inammissibile un emendamento al Dl referendum che vietava la pubblicazione di contenuti prodotti con intelligenza artificiale durante le campagne elettorali.

La leader del Pd, Elly Schlein, chiede alla destra di tornare sui propri passi e sostenere l’emendamento del suo partito sul voto fuori sede per il referendum.

Argomenti discussi: D.L. 196/2025 - Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026.

