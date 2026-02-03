Il governo blocca ancora una volta il voto per i cinque milioni di italiani che vivono fuori sede. Ciani sitsfoga, definendo grave questa decisione che impedisce a tanti di esercitare il loro diritto elettorale. La questione torna d’attualità in vista delle prossime elezioni, mentre le proteste crescono tra gli studenti e i lavoratori costretti a stare lontano da casa.

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Il Governo ha scelto ancora una volta di impedire a cinque milioni di fuorisede di votare. È una decisione politica chiara: escludere una parte del Paese dal voto". Lo ha dichiarato in aula alla Camera Paolo Ciani, deputato e segretario di Demos, sul Dl elezioni. "La richiesta espressa dall'emendamento Madia presentato alla Camera era semplice e di buon senso: permettere a chi studia o lavora o si cura lontano dal proprio comune di residenza di votare dove vive. La maggioranza li ha bocciati -ha aggiunto Ciani- assumendosi la responsabilità politica di ostacolare la partecipazione democratica di milioni di persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dl elezioni: Ciani, 'grave che governo impedisca il voto ai fuori sede'

Approfondimenti su Governo Voto

Questa mattina, il ministro Boccia ha criticato il governo per aver bloccato il voto ai fuori sede durante il referendum sulla giustizia.

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, torna ad attaccare il governo sulla questione del voto dei fuori sede.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La 39enne ha vinto in modo schiacciante le elezioni presidenziali - facebook.com facebook