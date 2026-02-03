Dl elezioni | bocciati emendamenti opposizioni per voto fuori sede al referendum

La Camera ha respinto gli emendamenti delle opposizioni che chiedevano di permettere ai fuori sede di votare al prossimo referendum sulla giustizia. La decisione ha suscitato reazioni tra chi chiedeva un voto più inclusivo, ma il governo ha confermato la linea attuale.

Roma, 2 feb (Adnkronos) - L'aula della Camera ha bocciato gli emendamenti al Dl elezioni presentati dalle opposizioni per consentire il voto ai fuori sede al prossimo referendum sulla giustizia. Sia la commissione che il governo avevano espresso parere negativo su tutti gli emendanti presentati da Pd, M5s, Avs, Iv e Azione. L'aula ha anche bocciato un emendamenti di Avs (prima firma Zaratti) che chiedeva "agevolazioni per gli studenti fuori sede per l'esercizio del diritto di voto", per i viaggi in treno o altri mezzi pubblici, al referendum e alle elezioni nel 2026. I gruppi di opposizioni hanno protestato per il no ai loro emendamenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

