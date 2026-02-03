Dit-Distribuzione Italia supporta Realco nel rilancio del progetto

Dit-Distribuzione Italia entra in campo al fianco di Realco per aiutarla a risollevarsi. La società mette a disposizione risorse e competenze per rafforzare il progetto e cercare di risollevare le sorti dell’azienda in difficoltà. La sfida è aperta, e ora si lavora per far ripartire le attività.

**Dit-Distribuzione Italia si colloca come partner strategico di Realco per sostenere il rilancio dell'azienda in crisi.** Nel cuore dell'emergenza economica affrontata dal gruppo Realco, che ha ottenuto il sostegno del gruppo Dit-Distribuzione Italiana, l'azienda ha deciso di intervenire per favorire il rilancio della struttura distributiva Sigma. Questo passo rappresenta un tentativo di salvaguardare la continuità dell'attività imprenditoriale, ormai in difficoltà, in Emilia-Romagna, dove l'insegna Sigma è stata un punto fermo per oltre sessanta anni. Il direttore commerciale e marketing di Dit-Distribuzione, Alessandro Camattari, ha espresso il suo appoggio dichiarando che "Siamo in cerca di soluzioni per dare continuità a Sigma".

