Questa sera al teatro, gli attori di Distopik portano in scena due atti unici: “133 metri sul livello del mare” e “Controllo 26”. La serata è un invito a riflettere su temi di attualità e a confrontarsi con un teatro che non si limita a intrattenere, ma cerca di scuotere lo spettatore. Le rappresentazioni sono intense, dirette e piene di energia, senza troppi fronzoli. Gli attori coinvolgono il pubblico in storie che fanno pensare e che sembrano uscire direttamente dal nostro tempo. Una serata da non

Cosa: Distopik, una serata composta da due atti unici: 133 metri sul livello del mare e Controllo 26.. Dove e Quando: Teatro Trastevere, via Jacopa de’ Settesoli 3, Roma. Dal 12 al 15 febbraio 2026.. Perché: Un’indagine scenica profonda e inquietante sul futuro della società, il cambiamento climatico e il controllo sociale.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una proposta audace e necessaria che mette al centro della narrazione il concetto di distopia, intesa non solo come genere letterario o cinematografico, ma come specchio deformante di una realtà contemporanea sempre più precaria. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Distopia a teatro: il grido d'allarme di Distopik

