Dissesto idrogeologico in gara i lavori di consolidamento di contrada Carcarella a Santo Stefano di Camastra

Inizia ufficialmente il lavoro di consolidamento a contrada Carcarella, a Santo Stefano di Camastra. I lavori mirano a rafforzare il centro abitato e le strade della zona, dopo le preoccupazioni legate al dissesto idrogeologico. Le operazioni sono state avviate per mettere in sicurezza le abitazioni e migliorare la viabilità locale.

Un intervento per consolidare il centro abitato e il sistema viario di contrada Carcarella a Santo Stefano di Camastra in provincia di Messina. È quello previsto dal bando pubblicato dalla Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Santo Stefano di Camasta Frane, in gara il consolidamento di contrada San Giuliano a Naso La Regione Siciliana interviene a Naso con un intervento di consolidamento in contrada San Giuliano, nel quadro delle attività di contrasto al dissesto idrogeologico. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Santo Stefano di Camasta Argomenti discussi: Dissesto idrogeologico, in gara i lavori di consolidamento di contrada Carcarella a Santo Stefano di Camastra; Dissesto idrogeologico, in gara i lavori di consolidamento a Santo Stefano di Camastra; Dissesto idrogeologico, in gara i lavori di consolidamento a contrada Carcarella; Technital contro il dissesto idrogeologico: il progetto da 27 milioni che punta a bloccare definitivamente la frana di Petacciato. Dissesto idrogeologico, in gara i lavori di consolidamento a Santo Stefano di CamastraLa Regione Siciliana accelera sul fronte del dissesto idrogeologico a Santo Stefano di Camastra, nel Messinese. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della ... blogsicilia.it Dissesto idrogeologico, in gara i lavori di consolidamento di contrada Carcarella a Santo Stefano di CamastraGli uffici, diretti da Sergio Tumminello, hanno avviato l'iter per consolidare il versante che presenta diverse aree a rischio ... ilsicilia.it Marina degli Aregai, Santo Stefano al mare - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.