Dopo le tensioni a Torino, dove le destre hanno descritto gli eventi come un atto di terrorismo, si torna a parlare di sicurezza e di come le forze politiche affrontano la questione. Le dichiarazioni si susseguono e il governo annuncia un nuovo pacchetto, il quinto o il sesto, per rafforzare i controlli. La discussione si infiamma e i cittadini aspettano risposte chiare, mentre si rischia di lasciarsi travolgere da una narrazione troppo violenta.

Politica Dopo aver gonfiato quel che è accaduto a Torino oltre ogni limite, il governo si blocca. E la destra esce da un assurdo vertice politico con nulla in mano Politica Dopo aver gonfiato quel che è accaduto a Torino oltre ogni limite, il governo si blocca. E la destra esce da un assurdo vertice politico con nulla in mano Dopo aver gonfiato quel che è accaduto a Torino oltre ogni limite («terrorismo») e dopo aver per questo annunciato un nuovo, urgentissimo «pacchetto sicurezza» (il quinto o il sesto, abbiamo perso il conto), il governo si blocca. E la destra, disorientata dalle opposte propagande – a questo e a nient’altro servono i «pacchetti» -, spinta dalla Lega in un vicolo cieco dove nulla è mai abbastanza, esce da un assurdo vertice politico nel quale ha coinvolto anche i capi delle forze di polizia (perché non i generali?) con nulla in mano. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Disertare l’agenda violenta delle destre

Approfondimenti su Torino Agenda

L'emendamento proposto da Fratelli d’Italia che prevedeva l’aumento del tetto al contante a 10.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Torino Agenda

Argomenti discussi: Disertare l’agenda violenta delle destre; I difensori dello Stato avversari della democrazia; Costretto ad arretrare il governo si aggrappa alle opposizioni; Torino, via l’assessore che era in piazza. Il sindaco Lo Russo lo difende.