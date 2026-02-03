Disegnano svastiche su 30 auto anche con sassi appuntiti | identificati due 11enni danni per 40mila euro

Due ragazzini di appena 11 anni hanno preso di mira oltre 30 auto parcheggiate a Pogliano Milanese, disegnando e incidendo svastiche e simboli offensivi. I danni stimati superano i 40 mila euro. Gli agenti hanno identificato i due giovani autori, che hanno ammesso le loro responsabilità. La scena di vandalismo si è ripetuta più volte nelle scorse settimane, lasciando i proprietari delle vetture increduli e arrabbiati.

Siamo stati informati di un grave atto di vandalismo avvenuto nei pressi dei civici 88/90 in corso Gramsci. I muri della zona sono stati imbrattati con svastiche, un simbolo di odio e intolleranza. La nostra città deve essere un luogo di inclusione, non di divisione.

