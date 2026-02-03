Diploma ITP percorsi abilitanti e GPS | fai la scelta giusta Lalla ti spiegherà tutto Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti

Se hai un diploma ITP e vuoi insegnare con le supplenze, ci sono diverse strade da seguire. La procedura può sembrare complicata, ma con le giuste informazioni puoi fare la scelta giusta. Lalla spiega come funziona l’iscrizione alle GPS, i punteggi, e le possibilità di abilitazione, anche per chi ha un diploma di specializzazione nel sostegno. Se stai pensando di entrare nel mondo della scuola, questa è la guida da seguire.

Hai un diploma ITP e vuoi iscriverti alle GPS per supplenze? Sei un ITP specializzato sostegno? Nuovi punteggi nelle GPS Sei un ITP e vuoi abilitarti? 30, 36 o 60 CFU? Lalla vi spiegherà tutto.

Lalla spiega quali sono le differenze tra i percorsi abilitanti 202526, con opzioni di 30, 36 o 60 CFU.

