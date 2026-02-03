Dieci milioni per la mobilità sostenibile Confesercenti | Centro storico? Il tempo della poesia è scaduto servono scelte concrete

La Confesercenti di Forlì accoglie con favore i dieci milioni di euro stanziati dal ministero dell’Ambiente per la mobilità sostenibile. La somma rappresenta un’occasione concreta per migliorare il centro storico e ridurre l’inquinamento, anche se alcuni chiedono di abbandonare le parole e passare ai fatti. Per ora, si aspettano progetti chiari e azioni pratiche, non più parole vuote.

Dieci milioni di euro in arrivo dal ministero dell'Ambiente rappresentano "una grande risorsa per Forlì" e "una magnifica opportunità" per avviare progetti futuri a tutela della qualità della vita e dell'aria. È questo il punto di partenza della riflessione di Giancarlo Corzani, direttore di.

