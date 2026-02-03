Di Lorenzo stop da 40 a 60 giorni ma conoscendo la tenacia del capitano…

Dopo l’infortunio, il capitano della Fiorentina potrebbe tornare in campo prima del previsto. Inizialmente si era parlato di un’assenza tra i 40 e i 60 giorni, ma la sua determinazione fa sperare in un recupero più rapido. I medici monitorano attentamente la situazione, e se tutto va bene, Di Lorenzo potrebbe rimettersi in forma già tra un mese circa.

Di Lorenzo, lo stop da 40 a 60 giorni ma conoscendo la tenacia del capitano. C'è speranza di recuperare Di Lorenzo anche in quaranta giorni. La sensazione è nell'aria e ne scrive anche la Gazzetta. Bisogna capire come reagirà il ginocchio del capitano rinfrancato dalla diagnosi definitiva: distorsione di secondo grado e non rottura del crociato. Come ama scrivere il Napoli nei suoi comunicati medici, "è cominciato l'iter riabilitativo". Scrive la Gazzetta dello Sport: Il consulto a Roma di ieri ha confermato ciò che si era visto dagli esami. Si procederà con la terapia conservativa per recuperare dalla distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro. La Gazzetta lascia immaginare che Di Lorenzo potrebbe rientrare anche prima dei quaranta giorni. Di certo la diagnosi è stata confortante

