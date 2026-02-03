Di Lorenzo stop da 40 a 60 giorni ma conoscendo la tenacia del capitano…

Da ilnapolista.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’infortunio, il capitano della Fiorentina potrebbe tornare in campo prima del previsto. Inizialmente si era parlato di un’assenza tra i 40 e i 60 giorni, ma la sua determinazione fa sperare in un recupero più rapido. I medici monitorano attentamente la situazione, e se tutto va bene, Di Lorenzo potrebbe rimettersi in forma già tra un mese circa.

Di Lorenzo, lo stop da 40 a 60 giorni ma conoscendo la tenacia del capitano. C’è speranza di recuperare Di Lorenzo anche in quaranta giorni. La sensazione è nell’aria e ne scrive anche la Gazzetta. Bisogna capire come reagirà il ginocchio del capitano rinfrancato dalla diagnosi definitiva: distorsione di secondo grado e non rottura del crociato. Come ama scrivere il Napoli nei suoi comunicati medici, “è cominciato l’iter riabilitativo”. Scrive la Gazzetta dello Sport: Il consulto a Roma di ieri ha confermato ciò che si era visto dagli esami. Si procederà con la terapia conservativa per recuperare dalla distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

di lorenzo stop da 40 a 60 giorni ma conoscendo la tenacia del capitano8230

© Ilnapolista.it - Di Lorenzo, stop da 40 a 60 giorni ma conoscendo la tenacia del capitano…

Approfondimenti su Di Lorenzo Stop

Di Lorenzo infortunato: stop tra 40 e 60 giorni per il capitano

Giovanni Di Lorenzo si ferma tra i 40 e i 60 giorni.

Di Lorenzo si infortuna gravemente al ginocchio: probabile lungo stop per il capitano del Napoli

Il capitano del Napoli, Lorenzo, si è infortunato gravemente al ginocchio durante la partita contro la Fiorentina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Di Lorenzo Stop

Argomenti discussi: Napoli, sollievo Di Lorenzo: solo due mesi di stop; Di Lorenzo, infortunio al ginocchio meno grave del previsto: stop di almeno un mese; Infortunio Di Lorenzo, il ginocchio sinistro fa crac. Conte: Pare si sia rotto il legamento crociato; Di Lorenzo, brutto infortunio al ginocchio: esce in lacrime. Si teme la rottura del crociato.

di lorenzo stop daDi Lorenzo, stop da 40 a 60 giorni ma conoscendo la tenacia del capitano…La Gazzetta lascia immaginare che Di Lorenzo potrebbe rientrare anche prima dei quaranta giorni. Di certo la diagnosi è stata confortante ... ilnapolista.it

di lorenzo stop daDi Lorenzo infortunato: stop tra 40 e 60 giorni per il capitanoForzAzzurri.net - Di Lorenzo infortunato: stop tra 40 e 60 giorni per il capitano Proseguono gli accertamenti per Giovanni Di Lorenzo dopo l’infortunio rimediato nella ... forzazzurri.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.