La paura si è placata per Giovanni Di Lorenzo. Dopo ore di incertezza, i risultati degli esami hanno escluso l’intervento chirurgico e hanno confermato tempi di recupero più brevi del previsto. I tifosi del Napoli possono tirare un sospiro di sollievo, mentre il difensore si prepara a riprendersi in modo più tranquillo.

Le ultime ore hanno portato finalmente serenità in casa Napoli dopo l'apprensione per l'infortunio del capitano Giovanni Di Lorenzo. Gli accertamenti effettuati hanno escluso conseguenze gravi: nessuna lesione ai legamenti e soprattutto nessun intervento chirurgico all'orizzonte. Un sospiro di sollievo per lo staff tecnico e per l'ambiente azzurro, che temeva il peggio dopo l'uscita dal campo di domenica. La conferma definitiva è arrivata nella giornata di ieri, al termine di un nuovo confronto medico avvenuto a Villa Stuart, dove il difensore ha ricevuto ulteriori valutazioni specialistiche. Come riportato dal Corriere dello Sport, il percorso di recupero è stato già impostato e punta a un rientro relativamente rapido, considerando la natura dell'infortunio.

© Forzazzurri.net - Di Lorenzo, sospiro di sollievo: niente operazione e tempi di recupero

Antonio Di Lorenzo può tirare un sospiro di sollievo.

