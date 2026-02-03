Carnevali si infuria per i risultati del suo Sassuolo dopo gli incidenti a Cremona e sul treno, criticando duramente le misure proposte per fermare le trasferte dei tifosi nerazzurri. La tensione tra le parti si accende, mentre il calcio si divide tra i sostenitori e chi chiede controlli più severi.

Nel dibattito seguito ai fatti di Cremona e alla possibile sospensione delle trasferte per i tifosi dell’Inter (fino al 23 marzo), colpisce meno la misura in sé che la reazione di una parte del mondo del calcio. Le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, sono emblematiche di un problema più profondo: la difficoltà, se non l’incapacità, di affrontare la violenza negli stadi come una questione morale prima ancora che economica. Il contesto è noto e drammatico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di fronte alla violenza degli interisti a Cremonese e sul treno, Carnevali “si incazza” per l’incasso del suo Sassuolo

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, si scaglia contro l’ipotesi di vietare ai tifosi nerazzurri di assistere alla trasferta a Sassuolo.

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha sottolineato il fascino particolare dello stadio neroverde e il ricordo degli Squinzi tifosi del Milan, in vista della sfida di Serie A contro i rossoneri.

