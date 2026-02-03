Di fronte alla violenza degli interisti a Cremona e sul treno Carnevali si incazza per l’incasso del suo Sassuolo

Carnevali si arrabbia per l’incasso del Sassuolo, mentre si accende il dibattito sulla violenza degli interisti a Cremona e sui treni. Dopo gli scontri e le tensioni, molti tifosi chiedono di fermare le trasferte per i supporter nerazzurri fino a fine marzo, ma l’attenzione resta sulla reazione dei club e delle società.

Di fronte alla violenza degli interisti a Cremonese e sul treno, Carnevali “si incazza” per l’incasso del suo Sassuolo Nel dibattito seguito ai fatti di Cremona e alla possibile sospensione delle trasferte per i tifosi dell’Inter (fino al 23 marzo), colpisce meno la misura in sé che la reazione di una parte del mondo del calcio. Le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, sono emblematiche di un problema più profondo: la difficoltà, se non l’incapacità, di affrontare la violenza negli stadi come una questione morale prima ancora che economica. Il contesto è noto e drammatico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Carnevali si infuria per i risultati del suo Sassuolo dopo gli incidenti a Cremona e sul treno, criticando duramente le misure proposte per fermare le trasferte dei tifosi nerazzurri.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, si scaglia contro l’ipotesi di vietare ai tifosi nerazzurri di assistere alla trasferta a Sassuolo.

