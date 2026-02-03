Devo pagare il notaio potresti prestarmi | raffica di messaggi trappola dopo aver hackerato il numero di cellulare

Questa mattina, un utente ha ricevuto una serie di messaggi sospetti sul suo cellulare. Gli sconosciuti fingevano di essere amici o conoscenti e chiedevano aiuto con frasi come “Potresti prestarmi?” o “Devo pagare urgentemente il notaio”. Si è scoperto che il numero era stato hackerato e usato per tentare di truffare altre persone. La polizia invita a stare attenti e a non fidarsi di richieste di denaro improvvise via messaggio.

Le parole utilizzate sono quasi sempre le stesse: "Potresti prestarmi.? Devo pagare urgentemente il notaio ed ho problemi con la carta. Te li restituisco stasera". La cifra, così come l'appellativo usato dopo il "ciao", cambia. È da giorni che arrivano questi messaggi su Whatsapp.

