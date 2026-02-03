Devo pagare il notaio potresti prestarmi | raffica di messaggi trappola dopo aver hackerato il numero di cellulare

Da agrigentonotizie.it 3 feb 2026

Questa mattina, un utente ha ricevuto una serie di messaggi sospetti sul suo cellulare. Gli sconosciuti fingevano di essere amici o conoscenti e chiedevano aiuto con frasi come “Potresti prestarmi?” o “Devo pagare urgentemente il notaio”. Si è scoperto che il numero era stato hackerato e usato per tentare di truffare altre persone. La polizia invita a stare attenti e a non fidarsi di richieste di denaro improvvise via messaggio.

Le parole utilizzate sono quasi sempre le stesse: “Potresti prestarmi.? Devo pagare urgentemente il notaio ed ho problemi con la carta. Te li restituisco stasera”. La cifra, così come l'appellativo usato dopo il “ciao”, cambia. È da giorni che arrivano questi messaggi su Whatsapp. L'ultimo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

“Ciao, potresti prestarmi 875 euro?”. Nuova truffa corre su WhatsApp: come funziona e come fanno a entrare nel nostro profilo

Un messaggio su WhatsApp fa nuovamente paura: qualcuno si spaccia per un amico e chiede 875 euro con una scusa urgente.

Catania, aggredisce l’ex in strada dopo aver tentato di sottrarle il cellulare: arrestato 48enne

devo pagare il notaioCiao, potresti prestarmi 875 euro?. Nuova truffa corre su WhatsApp: come funziona e come fanno a entrare nel nostro profiloDiverse segnalazioni in Toscana su questo tentativo di raggiro: un contatto presente nella nostra rubrica (hackerato) ci scrive chiedendo con urgenza una somma di denaro per un pagamento imprevisto ... lanazione.it

devo pagare il notaioTruffe telefoniche: richieste di soldi su WhatsApp da numeri in rubricaPontedera «Ciao, potresti prestarmi 875 euro? Devo pagare urgentemente il notaio e ho problemi con la carta. Te li restituisco stasera». E ancora: «Ho dimenticato il portafoglio a casa. Puoi trasferir ... msn.com

