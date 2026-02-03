La Curva Nord dell’Inter potrà assistere al derby contro il Milan in programma l’8 marzo. Nonostante il divieto di trasferta deciso dopo quanto accaduto a Cremona, i tifosi nerazzurri sono stati esclusi dal provvedimento e potranno seguire la partita dal vivo.

La Curva Nord dell’Inter sarà regolarmente presente nel derby contro il Milan dell’ 8 marzo, nonostante il divieto di trasferta imposto ai tifosi nerazzurri dopo i fatti di Cremona. La stracittadina milanese è stata esclusa dal provvedimento per una motivazione chiave: assenza di movimenti di tifoserie fuori dal territorio cittadino. La linea adottata è chiara e coerente con precedenti recenti. Il derby, per sua natura, non comporta spostamenti interurbani e quindi non rientra nelle misure restrittive pensate per prevenire criticità legate ai trasferimenti. Esiste infatti un precedente immediato. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Derby Milan-Inter, Curva Nord presente: esclusa dal divieto

