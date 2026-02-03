Del Piero fa volare il J Museum | registrata affluenza record con la mostra per Alex

La mostra dedicata ad Alessandro Del Piero al J Museum ha attirato un numero record di visitatori. Centinaia di tifosi si sono riversati per vedere da vicino i cimeli e i momenti più belli della carriera dell’ex calciatore. La fila si è formata già al mattino e l’affluenza non accenna a calare, dimostrando quanto Del Piero continui a essere un simbolo dei tifosi bianconeri.

Del Piero fa volare il J Museum: registrata un’affluenza di visitatori da record con la mostra per Alex. I dati ufficiali. Il J Museum celebra un traguardo straordinario grazie alla mostra “The Art of a Legend: Alessandro Del Piero”. L’evento, svoltosi dall’1 gennaio all’1 febbraio, ha confermato ancora una volta il legame indissolubile tra il popolo bianconero e il suo storico capitano, attirando una folla di appassionati desiderosi di ripercorrere le gesta del leggendario numero 10. I numeri ufficiali parlano chiaro: sono stati 20.448 i visitatori complessivi che hanno affollato le sale del museo durante il mese di esposizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Del Piero fa volare il J Museum: registrata affluenza record con la mostra per Alex Approfondimenti su Del Piero J Museum The Art of a Legend Alessandro Del Piero: lo Juventus Museum ospita dal 1^ gennaio la mostra dedicata al Capitano. Tutti i dettagli Yildiz, eguagliato un altro record di Del Piero con il gol al Napoli: solo Alex ci era riuscito prima di Kenan. Lo speciale primato Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Del Piero J Museum Argomenti discussi: Terza Categoria, Keita fa volare in terza posizione l’Atletico Rosolini, battuto il Sortino 1 a 0; Cronaca Panathinaikos-Roma 1-1: Ziolkowski fa volare Gasp agli ottavi; Striscia la Notizia, così Maria De Filippi e Roberta Bruzzone fanno volare gli ascolti. Piero Barone IL Volo (@pierobarone43) - facebook.com facebook

