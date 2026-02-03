Degrado e minacce alle rotonde di via Staggi | l’allarme della Forza Italia**73 caratteri

La situazione alle rotonde di via Staggi preoccupa i residenti e le autorità. Forza Italia ha lanciato l’allarme, parlando di degrado e di rischi per chi passa di lì. Le rotatorie sono trascurate e potrebbero diventare pericolose, soprattutto con il traffico che aumenta. La questione resta aperta e nessuno sembra aver preso ancora provvedimenti concreti.

Forza Italia ha espresso preoccupazione per lo stato di degrado e il potenziale rischio per la sicurezza stradale alle rotonde di via Staggi, in frazione Porto Fuori. I residenti e i rappresentanti della lista hanno denunciato l’occupazione delle rotatorie con sassi, tegole e secchielli, elementi che costituiscono un pericolo per l’incolumità pubblica. L’allarme è scattato in seguito alla riapertura della discoteca Kojak, che incrementa il flusso veicolare e pedonale. Secondo la segretaria comunale di Forza Italia, Nicola Tritto, tali oggetti sembrano collocati in modo non autorizzato, e potrebbero favorire atti vandalici o incidenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

