Debutta su DAZN Valori in campo il vodcast sulla sport economy

Su DAZN debutta “Valori in campo”, il nuovo vodcast dedicato al mondo dello sport economy. La serie, realizzata con Banca Ifis, affronta temi come economia, strategia e management sportivo, tra analisi e ospiti speciali. Ogni puntata vuole offrire uno sguardo diretto sui meccanismi che muovono il settore, con un occhio alle sfide e agli scenari futuri.

