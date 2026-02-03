Il giornalista Paolo De Paola ritiene che il Milan continuerà a essere tra le squadre più in corsa per il titolo di campione d’Italia. Secondo De Paola, i rossoneri hanno le carte in regola per restare agganciati alla lotta per lo scudetto, anche se la strada resta difficile. Nel commentare anche le possibilità di qualificazione in Champions, il giornalista ha sottolineato come la squadra di Pioli abbia ancora molte chances di arrivare tra le prime.

"Credo che il Milan rimarrà più agganciato alla lotta per il tricolore, quindi saranno quattro le squadre in lotta per due posti". Il giornalista Paolo De Paola parla così della possibile corsa Scudetto e corsa Champions League in Serie A. Ecco le sue parole durante l'Editoriale di TMW Radio. "Il Napoli ha sofferto con la Fiorentina, ma ha portato a casa una vittoria importante, mentre la Juventus, grazie ad un allenatore capace, sta vivendo una crescita impressionante. Gli ultimi risultati dei bianconeri stanno evidenziando lo sviluppo di innumerevoli giocatori. Poi c'è la Roma, che sta cercando di rinforzarsi ancora sul mercato, e un Como che contro l'Atalanta mi ha deluso; è la squadra più bella del campionato, ma ha dimostrato ancora di non avere carattere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Paola: “Credo che il Milan rimarrà più agganciato alla lotta per il tricolore”

Approfondimenti su Milan Corsa

Il giornalista Paolo De Paola ha commentato il percorso del Milan di Massimiliano Allegri, sottolineando la forza e la determinazione della squadra rossonera.

Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo, ha condiviso il suo punto di vista sulla corsa allo Scudetto durante l'intervento a 'Radio Tutto Napoli'.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milan Corsa

Argomenti discussi: De Paola: La pizzicata che Chivu ha dato a Conte ci sta. Nell’Inter…; Provincia Cosmica. Paola Angelini, l’artista marchigiana che dipinge a due passi dall’Adriatico; L'inverno narrato da Antonia Klugmann, tutto pare addormentato, ma è vitale; Chloé Zhao, regista di Hamnet: Non si fanno i film per salvare il mondo.

De Paola: Crescita impressionante della Juventus con Spalletti. Boga e Holm potranno aiutare ma...Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio e ha parlato dei temi d'attualità di Serie A: Mentre l'Inter continua a vincere si inasprisce la lotta Champions. Che ... tuttojuve.com

De Paola: Con i due scontri diretti in casa è un potenziale -3: primo posto, ci sono anche i granata!Il giornalista Paolo De Paola, ospite a LIRATV, analizza il mercato della Salernitana, l’impegno della società e parla di Raffaele e Faggiano. Da parte della ... tuttosalernitana.com

#VoceEDelizia Buongiorno Paola tutti Voglio essere libero, insincero, Senza credo, dovere e posto. Prigioni, neanche dell’amore le voglio, Non amatemi, che non mi piace. Pessoa Munch x.com

Io credo che l’idea sia stata quella della semplicità, senza volgarità. Sono una signora di vecchia data, sono del 1963, quindi come tale a me piace ancora tanto l’educazione , il modo non urlato, non volgare… Paola Marella - facebook.com facebook