Davide Brugnetti morto nello schianto in moto il ricordo dell’assessore | Solare e alla mano perdo un amico

Davide Brugnetti è morto in un incidente in moto a Sorisole. L’assessore del paese lo ricorda come una persona solare e molto amichevole, molto stimata da tutti. Abitava a pochi passi da casa sua e ora si trova a ricordarlo con dolore. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Sorisole. “Abito a cento metri da casa sua, un tiro di schioppo. Davide era un grande amico, solare, alla mano. Proprio un ragazzo d’oro”. L’assessore di Sorisole Fabio Cornolti ricorda così Davide Brugnetti, il 53enne morto lunedì pomeriggio (2 febbraio) nel tragico incidente di Ponteranica, mentre tornava dal lavoro. Il dramma intorno alle 17 all’altezza di via Fustina, strada che collega la provinciale della Valle Brembana a Ponteranica, all’incrocio con le vie Ramera e Petos. Brugnetti, in sella alla sua Ducati Monster, si è scontrato con la Suzuki Swift guidata da una donna di 50 anni. L’impatto è stato tremendo, preceduto da un forte botto.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

