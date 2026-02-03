Dassilva resta in cella. Il Riesame ha bocciato di nuovo la richiesta di scarcerazione. Gli avvocati annunciano che non si arrendono e continueranno a opporsi. Louis Dassilva, già in carcere, dovrà restare ancora dietro le sbarre, nonostante le proteste della difesa. La decisione è arrivata dopo l’udienza di venerdì e il tempo passa senza sosta.

di Francesco Zuppiroli Mentre il tempo inesorabile scorreva nella clessidra innescata da dopo l’udienza di venerdì davanti al Tribunale del Riesame, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, nonché Louis Dassilva in primis, avevano già preso amara coscienza del fatto che ieri molto probabilmente sarebbe arrivato un "no". No, il terzo da parte dei giudici bolognesi, alla istanza di scarcerazione del 35enne sottoposto a custodia cautelare dal 16 luglio 2024 e già a processo per l’ omicidio di Pierina Paganelli di cui è accusato. Ed è stato proprio nel bel mezzo della nona udienza in Corte d’Assise che ieri la decisione del Riesame è stata resa nota alle parti, con tanto di deposito dell’atto da parte del pm Daniele Paci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dassilva resta in carcere. Terzo ’no’ del Riesame. I legali: "Non ci fermiamo"

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato il carcere per Louis Dassilva, l’unico sospettato dell’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni trovata morta nella sua casa.

Louis Dassilva continuerà a rimanere in carcere.

