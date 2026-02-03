Danni all' auto dei due arbitri dopo la partita di basket | Non possiamo essere un bersaglio
Due giovani arbitri di basket di Caserta hanno scoperto l’auto danneggiata dopo una partita a Marano. Al termine dell’incontro, qualcuno ha preso di mira la loro vettura, lasciandola con danni evidenti. I ragazzi sono rimasti sorpresi e arrabbiati, perché non si aspettavano di diventare un bersaglio. Ora pensano a come fare per capire chi abbia agito e per tutelarsi in futuro.
Brutta avventura per due giovani arbitri casertani di basket che si sono trovati con l’auto danneggiata al termine di una partita a Marano della Divisione Regionale.I due si trovavano nel comune del napoletano per dirigere la gara. Al termine l’amara scoperta. La vettura a bordo della quale erano.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su auto arbitri
Ennesima farsa per il Trapani basket di Antonini: la partita finisce dopo 7 minuti con un giocatore in campo. Umiliati due giovani
La partita del Trapani Basket si è conclusa dopo appena sette minuti, lasciando due giovani in campo e causando grande delusione.
Basket, serie A2 | Libertas nervosa ko a Cremona, Diana: "Partita aporcata da gesti di Del Cadia e Tiby, ma arbitri non all'altezza". VIDEO
La Libertas perde di misura a Cremona, 79-76, e il coach Andrea Diana si infuria dopo la partita.
Ultime notizie su auto arbitri
Argomenti discussi: Rimini, donna travolta da un'auto finisce in fin di vita e scopre che era stata una rivale in amore: Avevamo litigato. Risarcimento da 600.000 euro per i danni permanenti; Pioggia e vento mettono in ginocchio Roma: alberi caduti e auto distrutte. Un ferito all'Eur; Escono di strada e si schiantano contro l'ingresso di una cava: tre in ospedale per accertamenti; Torri di Quartesolo, pino cade su un’auto in sosta: nessun ferito.
Auto in fiamme nel cuore della notte: distrutta una Fiat 500, danni a un’insegnaL’intervento dei vigili del fuoco a Trepuzzi, in via Giovanni Papa XXIII. Veicolo devastato dal rogo e qualche danno collaterale per irraggiamento a un negozio di abbigliamento. Indagano i carabinieri ... lecceprima.it
Scontro in via della Liberazione: danni al muretto e alle auto in sosta [FOTO]Nel primo caso, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, un’auto avrebbe colpito il muretto sottostante i giardini pubblici, danneggiandolo. Nell’altro schianto, invece, a essere colpite da ... chietitoday.it
Dopo gli scontri si stimano danni per 500.000 euro. Dalle auto e i negozi danneggiati alle lesioni personale. Quando interviene lo Stato e cosa stabiliscono le polizze - facebook.com facebook
30/1/26.Serie di furti in auto e case,danni alle auto (taglio delle ruote) e vari altri tentativi di furto nei giorni scorsi a Sottomarina, B.S.Giovanni e Ca'Lino: i residenti ritengono che stia girando una squadra di esperti e attrezzati;fermi per ora i furti ai negozi in cent x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.