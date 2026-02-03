Danni all' auto dei due arbitri dopo la partita di basket | Non possiamo essere un bersaglio

Due giovani arbitri di basket di Caserta hanno scoperto l’auto danneggiata dopo una partita a Marano. Al termine dell’incontro, qualcuno ha preso di mira la loro vettura, lasciandola con danni evidenti. I ragazzi sono rimasti sorpresi e arrabbiati, perché non si aspettavano di diventare un bersaglio. Ora pensano a come fare per capire chi abbia agito e per tutelarsi in futuro.

