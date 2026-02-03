Danni all' auto dei due arbitri casertani dopo la partita di basket | Non possiamo essere un bersaglio

Due arbitri di basket di Caserta hanno scoperto la loro auto danneggiata dopo una partita a Marano. I giovani arbitri sono rimasti scioccati e si sono sentiti minacciati, soprattutto perché non capiscono perché siano stati presi di mira. La polizia sta investigating, ma nel frattempo i due si chiedono come sia possibile che siano diventati un bersaglio.

Brutta avventura per due giovani arbitri casertani di pallacanestro che si sono trovati con l’auto danneggiata al termine di una partita a Marano della Divisione Regionale.La giovane coppia si è recata nel comune del napoletano per dirigere la gara. Al termine l’amara scoperta. La vettura a bordo.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su arbitri casertani Danni all'auto dei due arbitri dopo la partita di basket: "Non possiamo essere un bersaglio" Due giovani arbitri di basket di Caserta hanno scoperto l’auto danneggiata dopo una partita a Marano. Ennesima farsa per il Trapani basket di Antonini: la partita finisce dopo 7 minuti con un giocatore in campo. Umiliati due giovani La partita del Trapani Basket si è conclusa dopo appena sette minuti, lasciando due giovani in campo e causando grande delusione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su arbitri casertani Argomenti discussi: Rimini, donna travolta da un'auto finisce in fin di vita e scopre che era stata una rivale in amore: Avevamo litigato. Risarcimento da 600.000 euro per i danni permanenti; Pioggia e vento mettono in ginocchio Roma: alberi caduti e auto distrutte. Un ferito all'Eur; Escono di strada e si schiantano contro l'ingresso di una cava: tre in ospedale per accertamenti; Torri di Quartesolo, pino cade su un’auto in sosta: nessun ferito. Auto in fiamme nel cuore della notte: distrutta una Fiat 500, danni a un’insegnaL’intervento dei vigili del fuoco a Trepuzzi, in via Giovanni Papa XXIII. Veicolo devastato dal rogo e qualche danno collaterale per irraggiamento a un negozio di abbigliamento. Indagano i carabinieri ... lecceprima.it Scontro in via della Liberazione: danni al muretto e alle auto in sosta [FOTO]Nel primo caso, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, un’auto avrebbe colpito il muretto sottostante i giardini pubblici, danneggiandolo. Nell’altro schianto, invece, a essere colpite da ... chietitoday.it Dopo gli scontri si stimano danni per 500.000 euro. Dalle auto e i negozi danneggiati alle lesioni personale. Quando interviene lo Stato e cosa stabiliscono le polizze - facebook.com facebook 30/1/26.Serie di furti in auto e case,danni alle auto (taglio delle ruote) e vari altri tentativi di furto nei giorni scorsi a Sottomarina, B.S.Giovanni e Ca'Lino: i residenti ritengono che stia girando una squadra di esperti e attrezzati;fermi per ora i furti ai negozi in cent x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.