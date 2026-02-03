Daniele Gatti e Lukas Sternath generazioni si incontrano all’ombra di Schumann

Daniele Gatti torna a dirigere l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, dove era stato direttore dal 1992 al 1997. Questa volta, sul podio, ha affrontato il lavoro di Lukas Sternath, un giovane direttore che rappresenta una nuova generazione. L’evento ha richiamato un pubblico appassionato, che ha riempito la sala con applausi calorosi, dimostrando quanto il pubblico apprezzi il ritorno di Gatti e la freschezza di Sternath. La serata ha messo in scena un confronto tra due generazioni, unite dall’am

Dopo esserne stato direttore musicale dal 1992 al 1997, Daniele Gatti torna regolarmente sul podio dell'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, sempre accolto da applausi calorosi, segno di una simpatia e un affetto particolari. L'attacco all'orchestra è un gesto vigoroso, anche più di quel che richiederebbe il tema settecentesco alla base delle Variazioni su un tema di Haydn op.

